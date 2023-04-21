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В России вдвое выросло число зарядных станций для электромобилей

Это сразу же увеличило спрос на электрокары.

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На 18 апреля 2023 года в РФ работает 1,7 тыс. общедоступных зарядных станций (на одной станции может быть одна или несколько точек заряда).

По числу станций лидирует Москва (300 штук), причем их число выросло за год в полтора раза. В ведущей пятерке также:

  • Южно-Сахалинск (112 станций, рост на 433%)
  • Красноярск (96 станций, рост на 269%)
  • Петербург (92 станции, рост на 61%)
  • Казань (57 станций, рост на 235%).

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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При этом только в Москве станции распределены по городу более-менее равномерно.

Из 3,3 тыс. публичных точек заряда 1,3 тыс. – быстрые.

Правда, в 2ГИС отмечают, что ряд станций, отмеченных как функционирующие, не работают, несмотря на отметку о доступности.

Электромобили сейчас, в основном, поставляют из Китая, в том числе марки Volkswagen. Чаще всего в марте приобретали Evolute (160 машин) липецкого «Моторинвеста», на втором и третьем местах – Volkswagen (150 штук) и Tesla (103 штуки).

На рынке б/у электромобилей и гибридов чаще всего интересуются моделями Toyota Prius, Lexus RX, Honda Civic и Nissan Leaf.

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Источник: «Коммерсант»

Фото: Проект «Энергия Москвы»

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За РулемАлексеева Елена
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