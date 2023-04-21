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Стало известно, когда российские электрокары «Атом» пойдут в серию

Машины для тестовых испытаний появятся уже в этом году.

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Серийное производство электромобилей Атом планируется начать в 2025 году, а машины для тестовых испытаний выпустят уже в этом году, сообщил журналистам гендиректор КАМАЗа и инвестор проекта «Атом» Сергей Когогин.

Ранее отмечалось, что презентация прототипа нового электрокара планируется в мае, на форуме в Казани. Ожидается, что это будет компактный электромобиль длиной около 3,8 метра с запасом хода 500 км.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Разработкой проекта по выпуску электрокаров Атом занимается компания «Кама», инвесторами примерно в равных долях выступили лично Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

В команде «Атома» трудятся более 400 инженеров, конструкторов и IT-разработчиков с опытом реализации проектов в России, Китае, Европе и США. Производить электромобили будут по полному циклу на заводе Ford в Набережных Челнах.

В декабре Когогин отмечал, что проект «Атом» войдет в легковой дивизион КАМАЗа.

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Источник: «Прайм»

Фото: АО «Кама»

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За РулемАлексеева Елена
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