КАМАЗ выделит разработку легковых авто в отдельный бизнес. Что туда войдет?

На финансовые показатели КАМАЗа новый дивизион влиять не будет.

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В ПАО «КАМАЗ» сформируют легковой дивизион, не консолидированный с основным бизнесом группы, сообщил гендиректор компании Сергей Когогин.

То есть это, по сути, будет новый вид бизнеса автогиганта, до сих пор специализировавшегося в основном на тяжелой грузовой технике.

Легковой бизнес, о котором идет речь, в случае его создания не будет влиять на финансовые показатели КАМАЗа.

КАМАЗ выпускает грузовики полной массой 14–40 тонн и формально не занимается выпуском легковых автомобилей. Однако участвует в реализации двух обсуждаемых проектов в легковом автопроме.

Так, автогигант оказывает посильную помощь столичному заводу «Москвич», который только запустил производство на бывшем заводе «Рено». Ранее КАМАЗ анонсировал свое участие в проекте легкового электромобиля Кама-1, разработанного совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом. В августе 2021 года проект был зарегистрирован как АО «Кама».

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Войдут ли в новый дивизион эти или иные бренды, пока не раскрывается.

Электромобиль, которым занимается АО «Кама», получит название Атом, его прототип представят во второй половине 2023 г., а продавать его будут в 2025 году.



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Источник: «Интерфакс»