Кроссовер BMW X2 оснастили внедорожными шинами для участия в ралли

Новый кросс-купе BMW X2 поборется за главный приз в женском ралли Rebelle Rally

Новый кроссовер BMW X2 принимает участие в женском ралли-рейде Rebelle Rally. Автомобиль подготовило американское подразделение BMW. Гонка протяженностью 1609 километров стартовала на курорте Маммот-Маунтин в Калифорнии, финиш состоится 21 октября недалеко от мексиканской границы.

BMW X2, подготовленный для гонки по бездорожью

Опытные пилоты Ребекка Донах и Седона Блинсон участвуют в ралли на BMW X2 M35i с турбомотором объемом 2 л мощностью 317 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

На машине установлены специальные внедорожные шины, днище усилено дополнительной защитой. В автомобиле также установлено дополнительное освещение, есть аварийно-спасательное оборудование. Кузов машины покрыли специальной защитной пленкой.

BMW X2

Rebelle Rally известна как самая длинная гонка по бездорожью в США. Мужчины-пилоты не имеют права принимать участие в этом ралли. Примечательно и то, что участникам гонки запрещено использовать электронные приборы, в частности, нельзя пользоваться GPS-навигатором для ориентирования на местности.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Gazeta.ru

Фото: BMW