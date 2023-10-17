Кроссовер BMW X2 оснастили внедорожными шинами для участия в ралли
Новый кроссовер BMW X2 принимает участие в женском ралли-рейде Rebelle Rally. Автомобиль подготовило американское подразделение BMW. Гонка протяженностью 1609 километров стартовала на курорте Маммот-Маунтин в Калифорнии, финиш состоится 21 октября недалеко от мексиканской границы.
Опытные пилоты Ребекка Донах и Седона Блинсон участвуют в ралли на BMW X2 M35i с турбомотором объемом 2 л мощностью 317 л.с., 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.
На машине установлены специальные внедорожные шины, днище усилено дополнительной защитой. В автомобиле также установлено дополнительное освещение, есть аварийно-спасательное оборудование. Кузов машины покрыли специальной защитной пленкой.
Rebelle Rally известна как самая длинная гонка по бездорожью в США. Мужчины-пилоты не имеют права принимать участие в этом ралли. Примечательно и то, что участникам гонки запрещено использовать электронные приборы, в частности, нельзя пользоваться GPS-навигатором для ориентирования на местности.
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Источник: Gazeta.ru
Фото: BMW
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