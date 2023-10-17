Автоэксперты объяснили, почему нужно учитывать сезонность при покупке авто

Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке автомобиля в разное время года

Автовладельцы могут купить автомобиль дешевле, если учтут некоторые нюансы, включая сезонность. Таким мнением с «Российской газетой» поделились эксперты автоотрасли.

В частности, в декабре-январе уменьшается трафик в дилерских центрах, поэтому продавцы для привлечения потенциальных покупателей могут снизить цену. Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов уточнил, что в январе на вторичном рынке можно договориться о скидке, потому что транспортное средство стало на год старше.

«Весна и лето – не лучшее время для приобретения авто: в сезон отпусков спрос на личный транспорт всегда повышенный, соответственно и цена может вырасти», — объяснил эксперт.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин подчеркнул, что до конца текущего года и в 2024-м не планируется специальных предложений. Дефицит новых автомобилей и ликвидных моделей на вторичном рынке повышает их стоимость, влияют и волатильность валют, а также ситуация в мире. На спрос влияет и специфика машин, например, внедорожники более востребованы осенью и зимой, а кабриолеты — в середине весны и летом, объяснил Житнухин.

«В любом случае, если автомобиль нужен срочно, не стоит тратить время на маркет-тайминг, новые авто до конца 2023 года могут подорожать еще на 10-20%, с пробегом — минимум на 10%», — уточняет собеседник издания.

По мнению директора по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анны Уткиной, не стоит откладывать приобретение автомобиля. На фоне резкого падения курса рубля и увеличения утилизационного сбора цены могут еще вырасти. Сэкономить на покупке автомобиля можно, купив его сейчас, убеждена Уткина.

«К примеру, можно воспользоваться специальной услугой trade-in, которая позволит, например, продать прежний автомобиль и получить привилегии от 100 тысяч до 750 тысяч рублей при покупке нового», — объяснила эксперт.

Официальные дилеры могут предоставить скидки при покупке машины в кредит и оформлении каско. В среднем, оформление кредита снизит стоимость машины 10-15%, а полиса каско — на 5-7%, подытожила Уткина.

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Источник: rg.ru

Фото: Depositphotos