В России подорожали кроссоверы Jetour: сколько они стоят теперь

Второй месяц подряд Jetour повышает цены на кроссоверы Dashing и X90 Plus в РФ

Китайский бренд Jetour из семейства Chery второй раз за осень поднял цены на два своих кроссовера, представленных на российском авторынке. Повышение цен в середине октября на Dashing и X90 Plus составило 1,3-2% — на 50 тысяч рублей. «Автоновости дня» узнали о повышении цен в ходе анализа прайс-листов производителя.

Кроссовер Dashing представлен в четырех комплектациях: Comfort Plus, Comfort, Elite с бензиновым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 47 л.с. В топовой Luxury кроссовер оснащен более мощным турбомотором 1.6 (190 л.с).

Флагманский кроссовер X90 Plus тоже представлен в четырех комплектациях. К версиям Comfort, Luxury и Elite в сентябре добавился и вариант Luxury 7seats — у него трехрядный семиместный салон при условии доплаты в 50 тыс. рублей.

Модель X90 Plus в базовой версии оснащена турбомотором объемом 1,6 л на 190 л.с. Комплектация Luxury подразумевает выбор между этим двигателем и турбомотором объемом 2 л мощностью 244 л.с. Комплектация Elite и семиместная версия Luxury 7seats имеют двигатель объемом 2 л.

Цены на кроссоверы Jetour X90 Plus и Dashing в России изменились следующим образом: цена на кроссовер Jetour X90 Plus составляет от 3,4 до 3,88 млн рублей (+50 тысяч рублей), стоимость Jetour Dashing тоже выросла на 50 тысяч рублей (от 2,49 до 3,19 млн рублей).

Ранее, в сентябре, кроссоверы Jetour X90 Plus и Dashing тоже подорожали на 50 тысяч рублей. Новинка Jetour — семейный кроссовер X70 Plus пока доступен по цене от 2,9 млн рублей до 3,3 млн рублей, его цена не менялась.

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Источник: Avtonovostidnya.ru