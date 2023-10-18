Стало известно, кто поможет ГИБДД в поиске угнанных авто

Начались испытания мобильного комплекса «Розыск-Nano» для поиска угнанных авто

На территории Липецкой и Курской областей начались испытания новейшего мобильного комплекса «Розыск-Nano» для обнаружения угнанных машин в транспортном потоке. Этот проект реализуется холдингом Росэлектроника, входящим в структуру Ростехнологий, и ориентирован на поддержку деятельности ГИБДД и МВД.

Устройство устанавливается в патрульные автомобили и может использоваться как в движении, так и на стоянке. Это полностью отечественная разработка, не имеющая аналогов на рынке.

В состав комплекта входит планшет, специализированное программное обеспечение и компактный фотовычислительный модуль, который легко устанавливается на патрульный автомобиль и не требует изменений в его конструкции.

Комплекс распознает автомобильные номера и затем делает запрос в базы розыска. В случае совпадения «Розыск-Nano» мгновенно выдает уведомление о нахождении разыскиваемого транспортного средства, предоставляя сотрудникам ДПС возможность произвести идентификацию автомобиля в потоке и его остановку.

«Розыск-Nano»

Кроме того, устройство также способно выявлять транспортные средства, принадлежащие лицам, лишенным права управления автомобилем.

«Розыск-Nano» формирует базу данных, содержащую информацию о всех распознанных номерных знаках, а также сохраняет фотографии транспортных средств вместе с датой, временем и местоположением.

Комплекс также дает возможность отслеживать перемещения патрульных автомобилей ДПС и сохранять историю их маршрутов. По завершении испытаний будет принято решение о внедрении таких систем для использования структурами ГИБДД и МВД России.

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Источник: РИА Новости

Фото: ruselectronics.ru