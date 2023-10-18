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Видеоблогер назвал причину отсутствия популярности электромобилей в России

Автоблогер Воротников объяснил, почему китайские машины так популярны в России

Автомобили китайских производителей являются самыми популярными в России. Таким мнением в эксклюзивном интервью каналу 5-tv.ru поделился автоблогер Антон Воротников.

Китайские машины в настоящее время доминируют на российском рынке. Воротников подчеркивает, что такая тенденция характерна не только для официальных поставок, но и для параллельного импорта.

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«Огромное количество „китайцев“ идут на параллельный импорт, китайцы дают гарантии. В среднем цена на 500 тысяч рублей ниже за равную комплектацию», — подчеркивает блогер.

В качестве примера Воротников привел автомобиль, официальная цена которого составляет 5,5 млн рублей, а по параллельному импорту — 4,5-4,8 млн рублей. Он уточнил, что на российском рынке ввозятся незнакомые россиянам марки, он сам практически каждый день видит машины неизвестных брендов на дорогах.

Официальные дилеры в основном продают полноприводные китайские кроссоверы по цене порядка 3-4,5 млн рублей. Воротников констатирует, что китайские автомобили категории B класса заменили немецкие.

Рассуждая об авторынках других стран, Воротников обратил внимание, что в последнее время там набирают популярность машины на электродвигателе или гибриды. Налицо отказ от бензиновых двигателей, подчеркивает блогер.

Если говорить о России, то в нашей стране такой вид транспорта пока не завоевал свою аудиторию, отмечает блогер. Есть определенные проблемы с зарядными станциями, если мегаполисы уже оснащены ими, но в регионах их практически нет. Воротников убежден, что, если будет решена проблема с доступностью зарядок, то удобства электродвигателей оценят и россияне.

Источник: 5-tv.ru

Фото: Haval, Unsplash

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