Уральские умельцы создали спецтехнику для жилищно-коммунальных хозяйств
Конструкторы Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представили разработку гибридного мусоровоза, он функционирует и на двигателе внутреннего сгорания, и на электрической тяге. Спецтехника практически бесшумно передвигается и не загрязняет атмосферу парниковыми и ядовитыми газами.
Директор научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров подчеркнул, что машина может достичь скорости до 90 км/ч на обычном двигателе.
«Наибольшая скорость на аккумуляторе достигает 60 км/ч, в большей нет необходимости, поскольку электротяга будет использоваться именно для перемещения по дворам», – объяснил директор.
Закиров подчеркнул, что гибридный мусоровоз на шасси автомобиля «Урал» — исключительно отечественная разработка. Машина может проехать на электрической тяге дальше, чем существующие российские аналоги. В настоящее время в ЮУрГУ проходят испытания прототипа, он уже преодолел без подзарядки порядка 100 км. В планах создателей — увеличить эти показатели.
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Источник: ria.ru
Фото: Unsplash
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