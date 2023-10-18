Уральские умельцы создали спецтехнику для жилищно-коммунальных хозяйств

Новация: мусоровоз отечественной разработки работает на ДВС и электрической тяге

Конструкторы Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представили разработку гибридного мусоровоза, он функционирует и на двигателе внутреннего сгорания, и на электрической тяге. Спецтехника практически бесшумно передвигается и не загрязняет атмосферу парниковыми и ядовитыми газами.

Директор научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров подчеркнул, что машина может достичь скорости до 90 км/ч на обычном двигателе.

«Наибольшая скорость на аккумуляторе достигает 60 км/ч, в большей нет необходимости, поскольку электротяга будет использоваться именно для перемещения по дворам», – объяснил директор.

Закиров подчеркнул, что гибридный мусоровоз на шасси автомобиля «Урал» — исключительно отечественная разработка. Машина может проехать на электрической тяге дальше, чем существующие российские аналоги. В настоящее время в ЮУрГУ проходят испытания прототипа, он уже преодолел без подзарядки порядка 100 км. В планах создателей — увеличить эти показатели.

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Источник: ria.ru

Фото: Unsplash