Автоэксперт Шапарин: монополизация рынка юрлицами чревата ростом цен на вторичке

В РФ массово скупаются машины на вторичке: рынок подержанных машин вырос на 24%

Ситуация на российском авторынке на фоне роста цен на новые автомобили и на машины с пробегом складывается таким образом, что проблемы «первички» перейдут на вторичный рынок. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Согласно сведениям «Автостата», в сентябре текущего года россияне купили 509,5 тысячи авто с пробегом — на 11% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Всего с января по сентябрь продано 4 млн 326 тысяч автомобилей с пробегом — это на 24% больше, чем в 2022 году.

Этот рост объясняется тем, что в прошлом году автомобилисты выжидали, а сейчас есть понимание, что ждать нет смысла, потому что цены еще будут расти. Абсолютным лидером продаж стала отечественная Лада — ее продажи выросли на 8,6%.

«Статистически Лад на вторичном рынке очень много, вы цену на новую Ладу Весту видели? Вот люди, которые не могут даже новую Ладу купить, покупают Ладу Весту бэушную или что-то еще проще. Изделия АВТОВАЗа все равно остаются точкой входа для таких покупателей», — подчеркивает эксперт.

По данным «Автостата», средняя цена автомобиля на вторичке в сентябре составила 1,54 млн рублей, это почти на четверть больше, чем в сентябре 2022 года (плюс 23%). А средняя цена новой машины еще в августе превысила 3 млн руб. (плюс почти 50% к предыдущему году).

Рассуждая о развитии ситуации на рынке, Шапарин констатирует, что уже сейчас большое количество машин на вторичке скупают юрлица из числа бывших дилеров. Им практически нечем торговать, при этом их доход зависит не только от продажи машин, но и от навязанных допуслуг. Это означает, что цены на авто вырастут и за счет них тоже. Другими словами, такие продавцы фактически монополизируют рынок сейчас, это обернется тем, что все проблемы первичного рынка перейдут на вторичку, резюмировал Шапарин.

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Источник: kp.ru

Фото: Depositphotos