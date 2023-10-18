Профессии, в которых порой важно иметь водительские права

Перечислены неочевидные профессии, где ВУ – конкурентное преимущество

Несмотря на то, что умение водить автомобиль тесно связано с работой водителя такси, курьера или экспедитора, существует ряд менее очевидных специальностей, в которых наличие водительских прав имеет конкурентное преимущество.

Подборку профессий, в которых навык вождения становится важным активом в резюме, подготовили эксперты СберАвто и сервиса Работа.ру.

Ивент-менеджер . Часто работают долго и для выполнения задач требуется перевозка оборудования. Средняя зарплата: 40 тысяч рублей.

. Часто работают долго и для выполнения задач требуется перевозка оборудования. Гид-экскурсовод. Могут создавать уникальные маршруты, если умеют водить. Средняя зарплата: 47 тысяч рублей.

Могут создавать уникальные маршруты, если умеют водить. Няня. Со своим автомобилем они востребованы для сопровождения детей в отдаленные места. Средняя зарплата: 75 тысяч рублей.

Со своим автомобилем они востребованы для сопровождения детей в отдаленные места. Дизайнер интерьера. Люди этой профессии постоянно посещают объекты и магазины, а автомобиль экономит время. Средняя зарплата: 77 тысяч рублей.

Люди этой профессии постоянно посещают объекты и магазины, а автомобиль экономит время. Геодезист. Постоянно на объектах, составляют карты, это требует многочисленных поездок. Средняя зарплата: 136 тысяч рублей.

Постоянно на объектах, составляют карты, это требует многочисленных поездок. Адвокат. Им важна мобильность, много поездок на встречи и в суды. Средняя зарплата: 228 тысяч рублей.

Им важна мобильность, много поездок на встречи и в суды. Риелтор. Часто показывают недвижимость, иногда и в отдаленных местах. Мобильность поможет эффективно спланировать и провести показы объектов для продажи. Средняя зарплата: 140 тысяч рублей.

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