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Профессии, в которых порой важно иметь водительские права

Перечислены неочевидные профессии, где ВУ – конкурентное преимущество

Несмотря на то, что умение водить автомобиль тесно связано с работой водителя такси, курьера или экспедитора, существует ряд менее очевидных специальностей, в которых наличие водительских прав имеет конкурентное преимущество.

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Подборку профессий, в которых навык вождения становится важным активом в резюме, подготовили эксперты СберАвто и сервиса Работа.ру.

  • Ивент-менеджер. Часто работают долго и для выполнения задач требуется перевозка оборудования. Средняя зарплата: 40 тысяч рублей.
  • Гид-экскурсовод. Могут создавать уникальные маршруты, если умеют водить. Средняя зарплата: 47 тысяч рублей.
  • Няня. Со своим автомобилем они востребованы для сопровождения детей в отдаленные места. Средняя зарплата: 75 тысяч рублей.
  • Дизайнер интерьера. Люди этой профессии постоянно посещают объекты и магазины, а автомобиль экономит время. Средняя зарплата: 77 тысяч рублей.
  • Геодезист. Постоянно на объектах, составляют карты, это требует многочисленных поездок. Средняя зарплата: 136 тысяч рублей.
  • Адвокат. Им важна мобильность, много поездок на встречи и в суды. Средняя зарплата: 228 тысяч рублей.
  • Риелтор. Часто показывают недвижимость, иногда и в отдаленных местах. Мобильность поможет эффективно спланировать и провести показы объектов для продажи. Средняя зарплата: 140 тысяч рублей.

Фото: Depositphotos

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За РулемАлексеева Елена
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