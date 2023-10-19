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JAC JS3Стали известны подробности о новом кроссовере JS3 для российского рынка
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Стали известны подробности о новом кроссовере JS3 для российского рынка

JAC готовит к продажам в России кроссовер JS3

Китайская компания JAC рассказала о новом кроссовере JS3. Информация о новинке появилась на официальном сайте компании, правда, пока без цен.

На российском рынке автомобиль предложат с бензиновым четырехцилиндровым мотором объемом 1,6 л мощностью 109 л.с. (150 Нм крутящего момента).

JAC JS3
JAC JS3
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Предусмотрены две комплектации: Comfort с механической КПП и Luxury с вариатором. Заявленная максимальная скорость — 180 км/ч.

Габариты JS3 – 4345х1765х1640 мм, колесная база – 2560 мм.

Производитель позиционирует автомобиль как «семейный кроссовер для всех».

JAC JS3
JAC JS3

«Вместительный багажник объемом 600 л позволит взять с собой в дорогу все необходимое и даже больше. JAC JS3 – надежный и верный друг семьи», – говорится на сайте JAC.

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Источник и фото: JAC

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