Эксперт: на авторынке РФ нет дефицита шин за исключением некоторых марок

Роман Тимашов объяснил выбор россиян в пользу шин китайского производства

Россияне в нынешних реалиях все чаще отдают предпочтение китайским производителям при выборе шин. Таким наблюдением с «Российской газетой» поделился директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Он констатировал, что ассортимент шин на фоне ухода производителей с российского рынка заметно сократился. В наличии есть новые модели покрышек популярных размеров от известных иностранных производителей, но их цена может быть почти в два раза выше по сравнению с продукцией китайских марок.

«Стоимость шин зависит от размера – чем больше диаметр, тем выше цена колес. Также на стоимость влияют профиль колеса, тип покрышек и страна-производитель», — подчеркивает собеседник издания.

Например, средняя цена шин R15 российского и китайского производства составляет 18-20 тысяч рублей за четыре покрышки. А у других зарубежных производителей стоимость уже будет 24-30 тысяч рублей. За R17 — 25-30 тысяч (Китай, РФ), а цена комплекта европейских шин доходит до 60 тысяч рублей. Цены за R20 варьируются от 40 до 160 тысяч рублей за комплект.

Сказать, что на российском рынке образовался дефицит шин, нельзя, но есть определенные сложности с разноразмерными шинами, таких предложений действительно мало. Могут возникнуть проблемы с приобретением шин для новых автомобилей, ввезенных в РФ по параллельному импорту. Но, в целом, в наличии есть резина ходовых размеров на выбор, резюмировал эксперт.

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Источник: rg.ru