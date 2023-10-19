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Последняя гонка: трасса Формулы-1 в Сочи перестанет существовать

Максим Кадаков, «За рулем»: оставшийся от Сочи Автодрома обрубок – уже не трасса

Трасса Формулы-1 в Сочи, какой ее знали поклонники автоспорта с 2014 года, уже не будет прежней. В скором времени автодром будет значительно «урезан» и фактически превратится в совершенно иной спортивный объект. 4 ноября состоится финальный этап гоночной серии СМП РСКГ Эндуранс, и это будет последняя гонка для трассы в ее нынешней конфигурации.

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Шестичасовое испытание на выносливость соберет на сочинском асфальте российских пилотов Формулы-1 Виталия Петрова и Сергея Сироткина, победителей и призеров «24 часов Ле-Мана» Виктора Шайтара и Кирилла Ладыгина, триумфатора гонки международной Формулы-3 Александра Смоляра, призера гонки W-Series Ирину Сидоркову и других известнейших спортсменов.

Прежняя конфигурация
Новая конфигурация

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Уверен, это будет красивая гонка. И последняя – в этой конфигурации. Кольцо урежут до безобразия: перемычка соединит первый и двенадцатый повороты. Длина трассы сократится с нынешних 5,8 км до 2,3 км.

Посмотрите на схему: оставшийся обрубок с прямыми поворотами – это уже не трасса. Содержать трассу Формулы-1 в городе – дорого. А туристам надо гулять. Опять же, грядет очередной фестиваль.

Нам обещают, что асфальт сохранят и что при необходимости все можно вернуть назад. Ну да, ну да…

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Источник: championat.com, endurance.raf-rcrs.ru, Я за рулем Maxim Kadakov

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, FIA, «За рулем», VK

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