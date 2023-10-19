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АиФ: Иран намерен вывести на российский авторынок сразу четыре модели

Иранский автопром готовит для России 4 бюджетных автомобиля

Автопроизводители Ирана заявили о намерениях интегрироваться в российский рынок. Российскому потребителю иранские компании готовы предложить несколько моделей — IKCO Tara, IKCO Dena, Saipa Quick; Saipa Saina.

Заявления о том, что иранские автопроизводители хотят выйти на российский рынок, появлялись на протяжении последних нескольких лет.

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Иранский производитель автомобилей SAIPA вслед за Iran Khodro анонсировал свои намерения выйти на рынок России. Иранские автомобили могут быть интересны российскому потребителю не только по комплектации, но и по доступной цене.

По качеству иранские автомобили, конечно, уступают европейским, но у них есть перспективы, потому что практически вся продукция относится к бюджетным маркам.

Иран поставляет на мировой рынок в год порядка одного миллиона автомобилей. В числе их партнеров есть не только Казахстан, Грузия, Туркмения, Белоруссия, Азербайджан, но и страны Азии и Африки.

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Источник: aif.ru

Фото: IKCO

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Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

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За РулемСветлана Тарасенко
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