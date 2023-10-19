АиФ: Иран намерен вывести на российский авторынок сразу четыре модели

Иранский автопром готовит для России 4 бюджетных автомобиля

Автопроизводители Ирана заявили о намерениях интегрироваться в российский рынок. Российскому потребителю иранские компании готовы предложить несколько моделей — IKCO Tara, IKCO Dena, Saipa Quick; Saipa Saina.

Заявления о том, что иранские автопроизводители хотят выйти на российский рынок, появлялись на протяжении последних нескольких лет.

Иранский производитель автомобилей SAIPA вслед за Iran Khodro анонсировал свои намерения выйти на рынок России. Иранские автомобили могут быть интересны российскому потребителю не только по комплектации, но и по доступной цене.

По качеству иранские автомобили, конечно, уступают европейским, но у них есть перспективы, потому что практически вся продукция относится к бюджетным маркам.

Иран поставляет на мировой рынок в год порядка одного миллиона автомобилей. В числе их партнеров есть не только Казахстан, Грузия, Туркмения, Белоруссия, Азербайджан, но и страны Азии и Африки.

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Источник: aif.ru

Фото: IKCO