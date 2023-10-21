Chery Jetour начнет выпускать серьезные внедорожники

Появились изображения внедорожников Jetour, которые появятся в 2024-2025 годах

Согласно информации от представителей Chery, в следующем году Jetour выпустит три новых модели под кодовыми названиями T1P, T1H и T1L.

Jetour P2

Особенностью Jetour T1P и T1L будет наличие гибридной силовой установки, что является одним из последних трендов в автомобильной индустрии. В 2025 году планируется выпустить еще две модели: хардкорный внедорожник Т-2 и внедорожный пикап Р-2.

Jetour T2 Jetour P2

Jetour стремится занять свою нишу в сегменте внедорожников и пикапов. Jetour T-2 будет прямым конкурентом для модели Tank 300, а P-2 будет конкурировать с Great Wall Cannon.

Однако Jetour уже имеет успешные модели в своем арсенале. В конце сентября компания представила Jetour Traveler. Этот легкий внедорожник может разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,26 секунды, достигнуть максимальной скорости в 240 км/ч и иметь запас хода на чисто электрическом ходу до 165 км. Более того, суммарный запас хода составляет до 1400 км, а расход топлива - всего 4,2 литра на 100 километров.

Продажи Jetour в 2023 году достигли впечатляющей отметки в 184 000 автомобилей, что на 67,4% больше, чем в предыдущем году.

Источник, фото: Sohu.com