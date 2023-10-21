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Главный конкурент Camry будет буквально «нюхать» бензин

Обновленный Chery Arrizo 8 будет расходовать всего 4,2 литра бензина на 100 км

Chery ранее уже заявляла о своих планах по выпуску гибридных автомобилей на российском рынке, и теперь эти планы становятся реальностью.

Обновленный Chery Arrizo 8
Обновленный Chery Arrizo 8

Первой моделью из трех, которая появится на рынке, будет Chery Tiggo 7 Pro e+. Это Гибридный автомобиль с высокой эффективностью и значительным запасом хода. Кроме того, российские потребители смогут оценить гибридную версию Chery Tiggo 8 Pro e+, который также будет представлен в ближайшее время.

Обновленный Chery Arrizo 8
Обновленный Chery Arrizo 8

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Но самым интересным анонсом является гибридный седан Chery Arrizo 8, который будет доступен на российском рынке в январе 2024 года. Внешне этот гибридный седан не будет отличаться от своей бензиновой версии, которая уже продается в России.

Обновленный Chery Arrizo 8
Обновленный Chery Arrizo 8

Однако он будет гораздо более экономичным и эффективным. По данным производителя, расход топлива составит всего 4,2 литра на 100 километров, а общий запас хода будет составлять более 1400 километров, учитывая 165 километров, которые седан сможет проехать на электричестве.

Источник: IXBT

Фото: Соцсети

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За РулемЛежнин Роман
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