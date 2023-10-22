Voyah добавит своим моделям в России полезных функций
С октября официально поставляемые в Россию машины Voyah оснащаются функцией интеграции со смартфоном через протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Об этом сообщило российское представительство китайской марки.
Уточняется, что новый функционал стал доступен покупателям гибридных версий кроссовера Free EVR и минивэна Dream PHEV. Тем, кто приобрел такие машины раньше, можно обратиться к официальному дилеру и обновить ПО – новые функции подключатся автоматически.
«В ближайшее время новый софт будет доступен для всех версий и моделей Voyah, официально представленных на российском рынке. Специалисты Voyah также продолжают работать над интеграцией русифицированных развлекательных сервисов и адаптацией штатной навигационной системы», – отмечают в пресс-службе марки.
Apple CarPlay и Android Auto позволяют синхронизировать смартфон с мультимедийным комплексом автомобиля и отобразить на большом экране содержимое мобильного устройства. Можно отправлять сообщения, воспроизводить музыку, использовать навигацию телефона и проч.
Voyah (в Китае – Lantu) является премиум-брендом концерна Dongfeng и специализируется на электромобилях и гибридах. Кроме моделей Free и Dream, в российской линейке присутствует бизнес-седан Passion. Сейчас дилерская сеть марки в России насчитывает более 50 центров.
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Фото: «За рулем», Voyah
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