Китайский правительственный седан теперь доступен каждому

Ранее недоступный Hongqi L5 появился в свободной продаже по баснословной цене

Седан Hongqi L5 вдохновлен знаменитым государственным лимузином Hongqi CA770. Стильный дизайн этой модели отличается круглыми фарами и обширной прямоугольной хромированной решёткой радиатора. На задней части автомобиля можно увидеть надпись Hongqi, написанную иероглифами почерком Мао Цзэдуна.

Hongqi L5

Габариты Hongqi L5 впечатляют: его длина составляет 5980 мм, ширина - 2090 мм, а высота - 1710 мм, что делает его на 411 мм длиннее, на 19 мм шире и на 20 мм выше, чем Mercedes-Benz Maybach S-Class W223.

Hongqi L5

Под капотом Hongqi L5 скрывается 4-литровый V8 двигатель мощностью 387 л. с. Этот двигатель позволяет автомобилю разгоняться до максимальной скорости 220 км/ч.

Интерьер Hongqi L5 сочетает в себе современные технологии и роскошные материалы. Пассажиры могут наслаждаться просторным салоном и регулируемыми сиденьями. Также в автомобиле предусмотрены передовые системы безопасности и развлечений.

Hongqi L5

Стартовая цена Hongqi L5 составляет 680 000 долларов, что делает его одним из самых дорогих автомобилей на рынке.

Источник, фото: CarNewsChina.com