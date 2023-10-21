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Гиперкар с кабиной истребителя и мощностью 1100 л. с. запустили в производство

За 5 лет будет вручную собрано всего 30 экземпляров гиперкара Delage D12

Салон Delage D12 напоминает кабину истребителя, с двумя местами. Водитель сидит в центре, а пассажир находится прямо за ним. Такой дизайн позволил команде Delage создать невероятно узкую кабину, которая делает автомобиль максимально аэродинамически эффективным.

Delage D12
Delage D12

Одним из ключевых элементов Delage D12 является его мощный 7,6-литровый атмосферный двигатель V12, который соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и поддерживается электродвигателем. Варианты GT и Club предлагают различные уровни мощности – 1100 л. с. и 1010 л. с. соответственно. Важно отметить, что Club весит на 90 кг меньше.

Delage D12
Delage D12

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Delage D12 также впечатляет своим инновационным механизмом подвески, который использует технологии, применяемые в Формуле 1. Эта система подвески была разработана Мауро Бьянки, руководителем шасси и подвески Delage, и ранее использовалась McLaren и Ferrari в 1990-х годах.

Стоимость Delage D12 начинается от 2 миллионов долларов.

Источник, фото: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
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