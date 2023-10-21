Гиперкар с кабиной истребителя и мощностью 1100 л. с. запустили в производство
Салон Delage D12 напоминает кабину истребителя, с двумя местами. Водитель сидит в центре, а пассажир находится прямо за ним. Такой дизайн позволил команде Delage создать невероятно узкую кабину, которая делает автомобиль максимально аэродинамически эффективным.
Одним из ключевых элементов Delage D12 является его мощный 7,6-литровый атмосферный двигатель V12, который соединен с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и поддерживается электродвигателем. Варианты GT и Club предлагают различные уровни мощности – 1100 л. с. и 1010 л. с. соответственно. Важно отметить, что Club весит на 90 кг меньше.
Delage D12 также впечатляет своим инновационным механизмом подвески, который использует технологии, применяемые в Формуле 1. Эта система подвески была разработана Мауро Бьянки, руководителем шасси и подвески Delage, и ранее использовалась McLaren и Ferrari в 1990-х годах.
Стоимость Delage D12 начинается от 2 миллионов долларов.
Источник, фото: Carscoops
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