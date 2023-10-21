Представлен минивэн с самым аэродинамичным кузовом

Появились первые официальные фотографии нового минивэна Li Auto Mega

Одной из самых интересных особенностей нового Mega является его низкий коэффициент аэродинамического сопротивления. Некоторые китайские блогеры уже утверждают, что этот минивэн может иметь коэффициент 0,21 Cd, что является одним из самых низких значений в своем классе. Однако, пока официальная информация не подтверждена.

Li Auto Mega

«Просто попробуйте угадать коэффициент лобового сопротивления», — заявил гендиректор Li Auto Ли Сян, прямо намекая на аэродинамику автомобиля.

Кузов автомобиля будет иметь каплевидную форму с гладкой линией крыши и выдвижными дверными ручками. Ожидается, что Mega будет оснащен лидаром Hesai AT128 на крыше, что позволит автомобилю быть лучше подготовленным к автономной езде и улучшить безопасность на дороге.

Li Auto Mega

Кроме того, новый Mega будет построен на новой платформе, которая поддерживает быструю зарядку постоянным током.

Компания Li Auto, пока что сосредоточена на внутреннем рынке Китая и не развивает свою зарубежную стратегию.

Источник, фото: Weibo