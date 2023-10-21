#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Броневик Hyundai-KiaТак выглядит южнокорейская военная техника
Hyundai WIA представил противодроновый...
Porsche не откажется от «механики» полностьюPorsche не откажется от «механики» полностью
Модели Porsche 911 и 718 будут предлагаться с...
Сравнили выбросы CO2 у автомобилей, самолетов и общественного транспортаСравнили выбросы CO2 у автомобилей, самолетов и общественного транспорта
Из всех видов транспорта по выбросам СО2 на...

Представлен минивэн с самым аэродинамичным кузовом

Появились первые официальные фотографии нового минивэна Li Auto Mega

Одной из самых интересных особенностей нового Mega является его низкий коэффициент аэродинамического сопротивления. Некоторые китайские блогеры уже утверждают, что этот минивэн может иметь коэффициент 0,21 Cd, что является одним из самых низких значений в своем классе. Однако, пока официальная информация не подтверждена.

Li Auto Mega
Li Auto Mega
«Просто попробуйте угадать коэффициент лобового сопротивления», — заявил гендиректор Li Auto Ли Сян, прямо намекая на аэродинамику автомобиля.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

7 частых вопросов (и ошибок) при переобувке на зиму

Кузов автомобиля будет иметь каплевидную форму с гладкой линией крыши и выдвижными дверными ручками. Ожидается, что Mega будет оснащен лидаром Hesai AT128 на крыше, что позволит автомобилю быть лучше подготовленным к автономной езде и улучшить безопасность на дороге.

Li Auto Mega
Li Auto Mega

Кроме того, новый Mega будет построен на новой платформе, которая поддерживает быструю зарядку постоянным током.

Компания Li Auto, пока что сосредоточена на внутреннем рынке Китая и не развивает свою зарубежную стратегию.

Источник, фото: Weibo

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 4
Поделиться:
Оцените материал:
0