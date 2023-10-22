«Младшего брата» Москвича 3 будут продавать в России по цене около 2 миллионов

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JAC раскрыла комплектации обновленного кроссовера JAC JS3 для российского рынка

Одной из особенностей JAC JS3 является его бюджетная цена, которая оправдывается отсутствием полного привода в российской версии. Версия Comfort оснащена 1,6-литровым атмосферным двигателем, работающим в связке с механической коробкой передач. В то же время, топовая версия Luxury предлагает такой же двигатель, но уже с вариатором.

JAC JS3
JAC JS3

Габариты JAC JS3 составляют 4345 x 1765 x 1640 мм с колесной базой 2560 мм и клиренсом 155 мм. В сравнении с «Москвичом 3», JAC JS3 меньше в длину на 65 мм и имеет колесную базу короче на 60 мм.

JAC JS3
JAC JS3

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Версия Comfort является базовой и предлагает стандартное оснащение, в которое входят фронтальные подушки безопасности, круиз-контроль, кондиционер и другие.

В комплектации Luxury добавляется улучшенная шумоизоляция, климат-контроль, камера заднего вида, кожаный салон и 6 динамиков.

Интерьер JAC JS3
Интерьер JAC JS3

Вероятно, стоимость JAC JS3 составит 2,1–2,3 млн рублей. Но официального заявления еще нет.

Источник: Российская газета

Фото: JAC

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За РулемЛежнин Роман
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