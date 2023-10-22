Найден способ сэкономить миллион рублей при покупке автомобиля

В последнее время все больше россиян покупают новые китайские машины в Киргизии

Покупка и доставка автомобиля из соседней республики значительно выгоднее, чем приобретение на месте или заказ через дилеров. Эта практика очень показательно работает на примере Geely Monjaro, который в Китае стоит 23 000 долларов.

Geely Monjaro

В Киргизии после всех необходимых процедур, связанных с импортом, стоимость этой модели составляет 29 тысяч долларов или около 2 900 000 рублей (по условному курсу 1:100). Для доставки автомобиля на территорию РФ потребуется ещё около 100 000 рублей на услуги автовоза. Таким образом, общая стоимость с доставкой составит около 3 000 000 рублей. Однако это ещё не финальная цена.

После ввоза автомобиля в Россию, необходимо оплатить утильсбор и получить электронный ПТС, что потребует ещё 300–350 тысяч рублей. Возможно, для удобства некоторые покупатели предпочтут воспользоваться услугами специалистов, которые пригонят автомобиль под ключ, но в таком случае цена возрастет до не менее чем 3 500 000 рублей.

Конечно, всегда существует риск, что клиента обманут и попытаются выманить деньги, но учитывая, что официальные дилеры предлагают кроссоверы Geely Monjaro от 4 300 000 рублей, многие россияне осознанно решаются на этот риск.

Фактически Geely Monjaro, приобретенный в Киргизии, может обойтись на 1 млн рублей дешевле, чем в России. Однако следует отметить, что возникают некоторые проблемы с локализацией меню и отсутствует официальная гарантия на эти автомобили.

Источник: IXBT

Фото: Geely