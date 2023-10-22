В США запретили продавать Tesla
Несмотря на запрет в США, детский квадроцикл Cyberquad for Kids получил огромную популярность. История с запретом связана с единственной жалобой, поступившей от взрослого (!) мужчины, который получил легкий синяк после падения с квадроцикла.
Комиссия по безопасности потребительских товаров США приняла решение запретить продажи, ссылаясь на невыполнение требований безопасности для детских игрушек. Однако, в Европе этот запрет не распространяется, и Tesla решила предложить свою новинку на европейском рынке.
Квадроцикл Cyberquad for Kids разработан специально для детей в возрасте от 8 до 12 лет и имеет максимальную грузоподъемность 68 кг. Он обладает скоростью до 13 км/ч и запасом хода до 19 км.
Стоимость Cyberquad for Kids составляет 1990 евро, и его можно приобрести на официальном сайте Tesla.
Источник: Electrek
Фото: Tesla
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