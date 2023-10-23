В случае «прикуривания» аккумуляторы обеих машин должны иметь одинаковую мощность

Как завести двигатель в мороз: пошаговая инструкция для водителей

Чтобы завести двигатель при минусовых температурах, необходимо следовать инструкции. Непосредственно перед тем, как запустить мотор, нужно выключить все электроприборы автомобиля, таким образом нагрузка на аккумуляторную батарею снизится.

1. Нужно сесть за руль и выжать сцепление. При очень сильном морозе нужно удерживать педаль не менее 10 секунд после пуска двигателя. Это необходимо для прогрева масла и его прокачке по всей системе.

2. Включить зажигание, затем подождать несколько секунд, пока бензонасос подкачает топливо в двигатель.

3. Надавить несколько раз на педаль газа, чтобы обеспечить подачу бензина в цилиндры.

4. Подождать несколько секунд и повернуть ключ на старт. Поначалу двигатель будет работать на повышенных оборотах, но спустя время они стабилизируются.

5. Можно начать движение, но, если двигатель не заводится с пол-оборота, эксперты не советуют крутить стартер более 10 секунд, можно вывести агрегат из строя. После трех-четырех попыток дайте стартеру минуту отдыха, а затем продолжайте. При механической коробке передач стартер крутить надо при выжатом сцеплении, а когда двигатель заведется, не отпускать педаль еще пару минут. Этот прием облегчит пуск силовой установки и будет способствовать увеличению срока службы трансмиссии.

Если у вас автомат, нужно установить селектор в нейтральное положение, после нескольких секунд повернуть ключ на старт. Дальше все сделает умная электронная система управления. Не рекомендуют делать холодные старты — например, заводить машину, чтобы переставить ее в другое место.

Технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов рассказал, что одним из способов «оживить» аккумулятор является «прикуривание» с помощью другого автомобиля. Но в качестве «донора» нужен подходящий автомобиль — речь идет о номинальном напряжении устройств, которое должно быть одинаковым у обоих авто, а емкость и мощность сопоставимыми. Зарядить внедорожник от малолитражки не получится; стоит помнить, что в момент зарядки двигатель и зажигание необходимо выключить на обоих автомобилях.

«Не рекомендую также касаться плюсовыми проводами кузова машины и других металлических деталей», — объяснил автоэксперт.

В первую очередь зажим провода нужно закрепить на плюсовой клемме машины-донора, а другой конец — на плюсовой клемме разряженного аккумулятора. Затем подключить черный, минусовой провод к клемме донора. Другой конец присоединить не к минусовой клемме севшего АКБ, а непосредственно к двигателю, таким образом путь, по которому пройдет ток, сократится. Если же машина с севшим аккумулятором не завелась после двух-трех попыток — нужно отвезти в сервис.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Depositphotos