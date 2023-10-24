Модельный ряд бренда Changan в России пополнил еще один автомобиль

Changan начал продажи в РФ кроссовера CS95 New по цене от 4,2 млн руб.

Китайская компания Changan начала продажи на российском рынке обновленного флагманского кроссовера Changan CS95 New. К дилерам бренда уже поступили автомобили в двух вариантах исполнения: DLX и особой версии Black Edition.

Семиместный полноприводный кроссовер получил модифицированные бамперы и новую светотехнику. Массивная решетка радиатора представлена в новом варианте оформления с многогранными горизонтальными линиями. Кроме того, изменился рисунок легкосплавных колесных дисков, получивших комбинированный окрас и десять заостренных спиц.

Changan CS95 New

Изменения коснулись и интерьера, в частности, рулевого колеса, материалов отделки и элементов декора.

В арсенале обновленного CS95 – современный комплекс систем пассивной и активной безопасности. В оснащение кроссовера входят ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий, ассистенты торможения, удержания в полосе следования, движения в заторе, на спуске и подъеме, а также системы распознавания разметки, пешеходов и дорожных знаков и другое.

Changan CS95 New Changan CS95 New

Доработке подверглась и техническая часть автомобиля. Кроссовер укомплектован модифицированным 2-литровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонагнетателем мощностью 226 л. с. — на 6 л. с. больше, чем раньше. Крутящий момент силового агрегата вырос на 20 Нм. CS95 New комплектуется новой восьмидиапазонной автоматической трансмиссией AISIN, которая пришла на смену 6-ступенчатой коробке передач.

Changan CS95 New

Цена обновленного Changan CS95 в исполнении DLX стартует от 4 199,9 тыс. Стоимость автомобиля в эксклюзивной версии Black Edition, которая отличается стильными черными элементами дизайна, составляет 4 269,9 тыс. рублей.

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Источник, фото: Changan