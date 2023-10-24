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Китайский кроссовер пробежит 600 км на одной зарядке

Кроссовер GAC Aion Hyper HT с «крыльями чайки» имеет запас хода 600 км

Китайская компания GAC Aion официально представила новый кроссовер Hyper HT всего через неделю после того, как его изображения впервые появились в интернете.

Пока мы не знаем размер аккумуляторной батареи, но известно, что в этой модели используется электродвигатель на задней оси мощностью 180 кВт (241 л.с.). Этого достаточно, чтобы разогнать автомобиль до 100 км/ч за 6,8 секунды.

GAC Aion также заявляет, что эта версия может проехать 600 км в китайском тестовом цикле и что 10 минут зарядки хватит, чтобы проехать 140 км.

Будут предложены также три другие версии Hyper HT. Данные Министерства промышленности и информационных технологий Китая говорят о том, что размеры Hyper HT составляют 4935 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1700 мм в высоту, а колесная база равна 2935 мм.

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Дизайн автомобиля довольно сдержан. Спереди пара простых фар и узкая нижняя решетка. Без сомнения, изюминкой дизайна Hyper HT являются двери в стиле «крыло чайки» во втором ряду.

В салоне Hyper HT – стильный руль с плоской нижней частью и цифровая комбинация приборов.

Внедорожник также имеет большой центральный информационно-развлекательный дисплей, две ниши для беспроводной зарядки и плавающую центральную консоль с большим отсеком для хранения вещей под ней.

Пассажиры заднего ряда могут откинуть сиденья и выдвинуть небольшую подставку для ног из спинок передних сидений. Кроме того, переднее пассажирское сиденье можно сложить и получить пространство, позволяющее заднему пассажиру по-настоящему вытянуться. Панорамная стеклянная крыша входит в стандартную комплектацию.

Цены на автомобиль пока не объявлены.

Источник, фото: Сarscoops.com

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За РулемАлексеева Елена
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