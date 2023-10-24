Современный двигатель не нуждается в прогреве зимой именно по этой причине

Автоэксперт Конев объяснил, в каких случаях прогрев двигателя зимой необязателен

Некоторые автомобили в зимнее время обязательно нужно прогревать, а другие марки не требуют специального прогрева двигателя. О нюансах прогрева мотора в зимнее время рассказал эксперт в автомобильной сфере Андрей Конев.

В этом вопросе ключевое значение имеют температурные показатели в конкретное время, подчеркивает эксперт.

«С приходом холодов в некоторых регионах России многие водители сталкиваются с вопросом о необходимости прогрева двигателя. Если говорить об умеренных морозах, то прогрев двигателя необязателен. Современные масла обеспечивают его нормальное функционирование даже при низких температурах», — объясняет автоэксперт.

Что касается бензиновых двигателей, их нужно прогревать не более минуты, у дизельных двигателей на этот процесс уйдет от 3 до 5 минут. В необходимости специального прогрева не нуждаются гибридные машины и электрические. Более того, даже сами производители запрещают в инструкциях прогревать двигатели на электромобилях, подытожил Конев.

Стоит отметить, что мотор прогреется, когда все его детали и рабочие жидкости достигнут рабочих температур. Обычно быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость, это станет заметно по изменению положения стрелки на указателе температуры. Параллельно с ней прогреваются детали верхней части двигателя, включая поршни и цилиндры, у них темп прогрева практически идентичен. Значительно медленнее прогревается масло в поддоне, обо всех этих нюансах водителям следует помнить.

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Источник: Pravda.ru

Фото: pxhere.com