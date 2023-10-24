#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

Современный двигатель не нуждается в прогреве зимой именно по этой причине

Автоэксперт Конев объяснил, в каких случаях прогрев двигателя зимой необязателен

Некоторые автомобили в зимнее время обязательно нужно прогревать, а другие марки не требуют специального прогрева двигателя. О нюансах прогрева мотора в зимнее время рассказал эксперт в автомобильной сфере Андрей Конев.

В этом вопросе ключевое значение имеют температурные показатели в конкретное время, подчеркивает эксперт.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Какую выбрать Ладу Весту: новую NG или все же докризисную?
«С приходом холодов в некоторых регионах России многие водители сталкиваются с вопросом о необходимости прогрева двигателя. Если говорить об умеренных морозах, то прогрев двигателя необязателен. Современные масла обеспечивают его нормальное функционирование даже при низких температурах», — объясняет автоэксперт.

Что касается бензиновых двигателей, их нужно прогревать не более минуты, у дизельных двигателей на этот процесс уйдет от 3 до 5 минут. В необходимости специального прогрева не нуждаются гибридные машины и электрические. Более того, даже сами производители запрещают в инструкциях прогревать двигатели на электромобилях, подытожил Конев.

Стоит отметить, что мотор прогреется, когда все его детали и рабочие жидкости достигнут рабочих температур. Обычно быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость, это станет заметно по изменению положения стрелки на указателе температуры. Параллельно с ней прогреваются детали верхней части двигателя, включая поршни и цилиндры, у них темп прогрева практически идентичен. Значительно медленнее прогревается масло в поддоне, обо всех этих нюансах водителям следует помнить.

Источник: Pravda.ru

Фото: pxhere.com

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 63722
Поделиться:
Оцените материал:
0