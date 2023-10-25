Новая Tatra будет выбрасывать в воздух только водяной пар

Tatra представила грузовик на водородных топливных элементах Force e-Drive 8x6

Чешская компания Tatra показала свою перспективную модель – грузовой автомобиль с силовой установкой на топливных элементах. В Сети можно найти несколько больших публикаций об этом грузовике, ведь разработка его шла три года.

Tatra Force e-Drive 8x6

Основные подробности стали известны в апреле 2023-го, когда были опубликованы рендеры и технические данные. Теперь же машина представлена в виде действующего прототипа.

У прототипа самосвальный кузов, но грузоподъемность пока неизвестна

Полная масса машины составляет 45 тонн, а вот грузоподъемность пока не уточняется. Но известно, что Force e-Drive 8x6 имеет тяговые электродвигатели с совокупной отдачей 480 кВт (653 л.с.) и 2300 Нм. Весь этот момент распределяется между колесами трех задних мостов.

Хорошо видны баллоны с водородом

Двигатели питаются от установки с топливными ячейками – в них происходит электрохимическая реакция водорода с воздухом (а точнее – с кислородом), в результате чего вырабатывается электроэнергия, а в качестве побочного эффекта образуется вода. Таким образом, единственный выхлоп Skoda Force e-Drive 8x6 – это водяной пар.

Электрохимический генератор прячется в отдельном отсеке за кабиной

Ранее «За рулем» сообщал, что над своим вариантом грузовика на топливных элементах сейчас работает КАМАЗ, первый работоспособный образец будет готов к 2025 году.

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Источник: Автопоток

Фото: auto.pravda.sk, nskova.cz