Назван срок появления КАМАЗа с водородной силовой установкой
В ходе прошедшего в столице форума МАНФ-2023 стали известны планы КАМАЗа по развитию электрической и водородной программ. В частности, источник сообщает, что появление экспериментальной водородной машины намечено на 2025 год.
Также стало известно, что магистральный тягач КАМАЗ-54907 сразу проектируется в дизельном, электрическом и водородном исполнении, перспективный Чистогор будет как электрическим, так и водородным, а в семействе легких и среднетоннажных грузовиков Компас предполагается чисто электрическая версия.
Кроме того, тот же источник сообщает, что у КАМАЗа есть намерение в 2024 году вывести на трассу М-11 еще 12 экспериментальных тягачей, оснащенных полным автопилотом – фактически, это предтечи лишенного кабины Челнока. Сейчас шесть машин уже проверяют в условиях реальной коммерческой эксплуатации на М-11.
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Источник: Автопоток
Фото: «За рулем», Автопоток
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