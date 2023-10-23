Назван срок появления КАМАЗа с водородной силовой установкой

КАМАЗ озвучил планы по водородомобилю: первый образец – в 2025 году

В ходе прошедшего в столице форума МАНФ-2023 стали известны планы КАМАЗа по развитию электрической и водородной программ. В частности, источник сообщает, что появление экспериментальной водородной машины намечено на 2025 год.

В 2019 году Континент (он же КАМАЗ-54907, первенец поколения К6) дал старт беспилотной и гибридной темам, а теперь в этом проекте значатся электрические и водородные версии

Также стало известно, что магистральный тягач КАМАЗ-54907 сразу проектируется в дизельном, электрическом и водородном исполнении, перспективный Чистогор будет как электрическим, так и водородным, а в семействе легких и среднетоннажных грузовиков Компас предполагается чисто электрическая версия.

Поколение К6 будет состоять из довольно широкой гаммы машин

Кроме того, тот же источник сообщает, что у КАМАЗа есть намерение в 2024 году вывести на трассу М-11 еще 12 экспериментальных тягачей, оснащенных полным автопилотом – фактически, это предтечи лишенного кабины Челнока. Сейчас шесть машин уже проверяют в условиях реальной коммерческой эксплуатации на М-11.

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Источник: Автопоток

Фото: «За рулем», Автопоток