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В 2019 году Континент (он же КАМАЗ-54907, первенец поколения К6) дал старт беспилотной и гибридной темам, а теперь в этом проекте значатся электрические и водородные версииНазван срок появления КАМАЗа с водородной силовой установкой
КАМАЗ озвучил планы по водородомобилю: первый...

Назван срок появления КАМАЗа с водородной силовой установкой

КАМАЗ озвучил планы по водородомобилю: первый образец – в 2025 году

В ходе прошедшего в столице форума МАНФ-2023 стали известны планы КАМАЗа по развитию электрической и водородной программ. В частности, источник сообщает, что появление экспериментальной водородной машины намечено на 2025 год.

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В 2019 году Континент (он же КАМАЗ-54907, первенец поколения К6) дал старт беспилотной и гибридной темам, а теперь в этом проекте значатся электрические и водородные версии
В 2019 году Континент (он же КАМАЗ-54907, первенец поколения К6) дал старт беспилотной и гибридной темам, а теперь в этом проекте значатся электрические и водородные версии

Также стало известно, что магистральный тягач КАМАЗ-54907 сразу проектируется в дизельном, электрическом и водородном исполнении, перспективный Чистогор будет как электрическим, так и водородным, а в семействе легких и среднетоннажных грузовиков Компас предполагается чисто электрическая версия.

Поколение К6 будет состоять из довольно широкой гаммы машин
Поколение К6 будет состоять из довольно широкой гаммы машин

Кроме того, тот же источник сообщает, что у КАМАЗа есть намерение в 2024 году вывести на трассу М-11 еще 12 экспериментальных тягачей, оснащенных полным автопилотом – фактически, это предтечи лишенного кабины Челнока. Сейчас шесть машин уже проверяют в условиях реальной коммерческой эксплуатации на М-11.

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Источник: Автопоток

Фото: «За рулем», Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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