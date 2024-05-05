Эти пять автомобилей россияне продают реже всего

«Автотека» перечислила машины, с которыми реже всего расстаются в России

Доля машин с одним владельцем среди авто, выставленных на продажу частниками, выше всего у двух моделей бренда Honda, электрокара Nissan, минивэна Toyota и кроссовера Hyundai Creta, показало исследование сервиса «Автотека».

Победителем по доле машин, у которых был всего один владелец, стал минивэн Honda Freed (78%). Эту машину производят с 2008 года, она ориентирована на азиатские рынки. На второй строчке пятидверный минивэн Toyota Alphard (70% авто с единственным владельцем).

На третьем месте находится минивэн Honda Stepwgn (61% машин с единственным владельцем). Далее следует электрокар Nissan Leaf (60%). На пятом месте Hyundai Creta: у 49% имеющихся в «Автотеке» автомобилей этой модели только один хозяин по ПТС.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: «Российская газета»