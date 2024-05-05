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Производитель тормозных дисков решил посоревноваться с Яндексом

Российский производитель дисков показал, как будет выглядеть завод будущего

Производитель тормозных дисков, барабанов, суппортов и колодок компания, Rossko Production, собирается привлечь новых сотрудников не только высокотехнологичным оборудованием, но и дизайном и комфортом своего будущего завода.

Здание завода
Здание завода

Представленные визуальные концепции экстерьера и интерьера завода показывают внимание к деталям: начиная от стильной входной группы и заканчивая комфортабельными раздевалками и производственными цехами. Каждый цех оснащен современной системой кондиционирования, а также контролем уровня СО2 и поддержанием уровня влажности, обеспечивая комфортные условия труда круглый год.

Изображение цеха
Изображение цеха

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Компания также заранее побеспокоилась о благополучии сотрудников, которым предоставят удобные раздевалки, санузлы, кафе и столовую с бесплатным кофе и закусками.

Здесь собираются создать рабочую среду, которая была бы насыщена комфортом и уютом, по аналогии с крупными технологическими компаниями (типа Яндекса), где условия труда являются одним из привлекательных моментов для сотрудников.

Изображение комнаты переодевания
Изображение комнаты переодевания

Производственный процесс будет максимально автоматизирован для повышения производительности труда. Он будет включать в себя современное оборудование, такое как индукционно-плавильные комплексы с системой умного управления, автоматизированные формовочные линии, станки для производства стержней и автоматические системы контроля качества.

Изображение столовой
Изображение столовой

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Производство автокомпонентов станет частью холдинга Rossko, который уже работает в сфере дистрибуции и продажи запчастей, а также обслуживания автомобилей (сеть Fit Service).

Строительство нового производства в ОЭЗ «Титановая долина» начнется в июле 2024 года.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Rossko
05.05.2024
Фото:Rossko
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