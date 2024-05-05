Производитель тормозных дисков решил посоревноваться с Яндексом

Российский производитель дисков показал, как будет выглядеть завод будущего

Производитель тормозных дисков, барабанов, суппортов и колодок компания, Rossko Production, собирается привлечь новых сотрудников не только высокотехнологичным оборудованием, но и дизайном и комфортом своего будущего завода.

Здание завода

Представленные визуальные концепции экстерьера и интерьера завода показывают внимание к деталям: начиная от стильной входной группы и заканчивая комфортабельными раздевалками и производственными цехами. Каждый цех оснащен современной системой кондиционирования, а также контролем уровня СО2 и поддержанием уровня влажности, обеспечивая комфортные условия труда круглый год.

Изображение цеха

Компания также заранее побеспокоилась о благополучии сотрудников, которым предоставят удобные раздевалки, санузлы, кафе и столовую с бесплатным кофе и закусками.

Здесь собираются создать рабочую среду, которая была бы насыщена комфортом и уютом, по аналогии с крупными технологическими компаниями (типа Яндекса), где условия труда являются одним из привлекательных моментов для сотрудников.

Изображение комнаты переодевания

Производственный процесс будет максимально автоматизирован для повышения производительности труда. Он будет включать в себя современное оборудование, такое как индукционно-плавильные комплексы с системой умного управления, автоматизированные формовочные линии, станки для производства стержней и автоматические системы контроля качества.

Изображение столовой

Производство автокомпонентов станет частью холдинга Rossko, который уже работает в сфере дистрибуции и продажи запчастей, а также обслуживания автомобилей (сеть Fit Service).

Строительство нового производства в ОЭЗ «Титановая долина» начнется в июле 2024 года.