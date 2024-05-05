Новый вездеход Tinger TF4 испытали в очень глубоком болоте (видео)
С вездеходом-переломкой из Череповца под названием Tinger TF4 мы знакомились еще в феврале, когда новая машина экспонировалась на выставке «Вездеходер». Тогда мы сообщали, что такая модель уже несколько месяцев находится в производстве, а теперь есть и цифры продаж: хозяев нашли более 50 Тингеров, что для столь узкоспециализированной техники весьма успешный показатель.
И это неслучайно: несмотря на засилье похожих машин, Tinger TF4 выделяется из общей массы. В частности, кузов (если так можно назвать «союз» кабины и кунга) тут пластиковый, причем пластик на различных участках разный – максимально легкий с учетом воспринимаемой нагрузки. В результате машина весит всего около полутора тонн.
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Это, вкупе с богатейшим внедорожным арсеналом, дает Tinger TF4 почти уникальную функцию – возможность выбираться из полыньи на лед. Таким действительно не могут похвастать многие и многие российские снегоболотоходы... Что ж, забираемся в уютную кабину с регулируемым креслом и рулевой колонкой и отправляемся выяснять, как Tinger справится с топким болотом!
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Источник: MotorProject