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Новая полноприводная «переломка» – что она может? (видео)

На видео показали новый российский вездеход Тингер ТФ4

На прошедшей в декабре уже пятой по счету выставке «Вездеходер» было столь много интересной техники, что репортажи о ней будут выходить еще долгое время. В Сети появился видеоролик об одном выдающемся экспонате – это Тингер ТФ4 на шинах низкого давления. Своего рода «колесный родственник» оригинального Tinger Armor, показывавшегося на той же выставке.

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В России создали новый могучий пикап – есть цена!

Такие машины начали серийно выпускать в Череповце всего несколько месяцев назад. В конструкции – масса любопытных технических решений. По платформе это «переломка» с полным приводом. Разделенные кабина и пассажирский модуль полностью закрыты, защищены от внешнего воздействия и автономны.

Машина может двигаться как по суше со скоростью до 60 км/ч, так и по воде, развивая вполне приличные для такой техники 5 км/ч. Есть и еще пара интересных цифр: дорожный просвет – 50 см, а грузоподъемность – 600 кг. Словом, техника примечательная. Смотрим видео о вездеходе Тингер ТФ4!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Tinger
Количество просмотров 2
25.02.2024
Фото:Tinger
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