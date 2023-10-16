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Новейший КАМАЗ на топливных элементах – вот что о нем известно!

Компания ИнЭнерджи ведет разработку водородных силовых установок для КАМАЗа

Стало известно о проекте автобуса под маркой КАМАЗ, в котором использует водородная силовая установка. Речь об электрохимическом генераторе (ЭХГ) с топливными элементами (ПОМТЭ, Fuel Cell), в котором водород взаимодействует с кислородом, в итоге образуя электроэнергию и водяной пар; получаемое электричество используется для питания электродвигателя и зарядки батареи.

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Известно, что автобусов КАМАЗ с ЭХГ планируется несколько, в том числе и междугородние модели. Ведет разработку компания ИнЭнерджи. Источник со ссылкой на главного конструктора компании Андрея Голодницкого сообщает, что первый водоробус будет готов к испытаниям до конца текущего года.

Сообщается также, то названная компания разрабатывает подобные силовые установки для лимузина Аурус и карьерных самосвалов БЕЛАЗ.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
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