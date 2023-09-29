БЕЛАЗ показал самосвал, работающий на водороде

Представлены 130-тонный БЕЛАЗ на топливных элементах и экскаватор с 12-кубовым ковшом

В рамках своего 75-летия БЕЛАЗ показал новинки, которые названы «первыми в своем роде образцами карьерных машин». Одна из премьер – это карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513М, являющийся продолжением линейки, заданной дизель-гибридной машиной с тем же индексом.

Силовая установка состоит из топливных ячеек мощностью 200 кВт и аккумуляторных батарей емкостью 250 кВт.ч. Грузоподъемность – 130 тонн. В компании посчитали, что эксплуатационные расходы такого самосвала в течение жизненного цикла будут на 40-50% меньше, чем у аналогичной дизельной машины.

Важным моментом считают и экологичность: самосвал выбрасывает в окружающую среду только водяной пар и тепло. Гендиректор БЕЛАЗа Александр Насковец заявил, что белорусское предприятие предложило такую машину первой из всех производителей карьерной техники в мире.

Водородный БЕЛАЗ-7513М

По его словам, уже есть договоренность о сборке нескольких водородных самосвалов. А в ближайшие несколько лет в компании планируют составить целую линейку водородных машин грузоподъемностью 90, 130 и 220-240 тонн.

БЕЛАЗ-7513М и экскаватор BELAZ BX20012

Вторая новинка – это первый в истории завода экскаватор BELAZ BX20012. У 200-тонной машины дизельный двигатель 1167 л.с. и гидравлический привод с вырывным усилием в 770 кН, что позволяет разрабатывать горные породы плотностью до 1,78 т/м3. Объем ковша составляет 12 м3. Для наглядности: кузов самосвала КАМАЗ такой экскаватор способен загрузить за один «присест».

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Источник: БЕЛАЗ