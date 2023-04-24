БЕЛАЗ раскрыл потери, вызванные санкциями

Заводу стало недоступно огромное количество комплектующих, включая самое главное – двигатель.

Предприятие в один момент потеряло 1,5 тысячи комплектующих, включая двигатели для карьерных самосвалов, – такой краткий итог санкций, под которые попал БЕЛАЗ, обозначил генеральный директор завода Сергей Никифорович.

При этом, уточнил гендиректор, завод не прекратил работу ни на день и сегодня продолжает укреплять сотрудничество с РФ. Благодаря этому на финальный этап испытаний вышел 90-тонный БЕЛАЗ-75588, реализуются проекты гибридного БЕЛАЗ-7513М (130 тонн) и БЕЛАЗ-75304 (220 тонн) с дизель-генератором.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сегодня в каждом сегменте грузоподъемности БЕЛАЗ может предложить абсолютно импортозамещенный продукт», – считает Никифорович.

Помимо этого разрабатывается и совсем новое направление – полностью электрический 90-тонный самосвал БЕЛАЗ-7558Е.

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Источник: БЕЛАЗ

Фото: Unsplash