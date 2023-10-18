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КАМАЗ запатентовал логотип своего первого электромобиля

КАМАЗ оформил права на логотип для семейства электрических грузовиков Чистогор

Российский гигант грузового автопрома получил патент на эмблему для перспективного семейства Чистогор. Надо сказать, что само это название КАМАЗ запатентовал в конце 2022 года. А в публичном поле оно зазвучало еще в июне 2020-го, когда на заводе собрали первое шасси.

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Тогда же стало известно, что под этим именем планируется целое семейство, и первым в нем будет мусоровоз. Платформа – полностью электрическая, с полуавтоматическим режимом работы, при котором водитель вмешивается в управление только по необходимости.

Патентное изображение логотипа «Чистогор»
Патентное изображение логотипа «Чистогор»

В мае 2021 года мусоровоз КАМАЗ-53198 Чистогор показали на салоне спецтранспорта «Интерполитех: SpecTransExpo-2021». Сообщалось, что Чистогор будет первым в России серийным грузовиком на электротяге. А в октябре того же года Чистогор предстал на видео – уже в модификации КАМАЗ-53199 с бортовой платформой.

Первое собранное на КАМАЗе шасси Чистогора
Первое собранное на КАМАЗе шасси Чистогора

Машина была оснащена электромотором с отдачей 245 кВт и 2230 Н.м, емкость аккумуляторов составляла 150 кВт*ч, что обеспечивало запас хода в 150 км, вполне достаточных для сугубо городской машины. Снаряженная масса – 9400 кг, полная –18 000 кг. По всей вероятности, сейчас Чистогор переживает переход на новую компонентную базу.

Источник: Автопоток

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