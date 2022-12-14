КАМАЗ запатентовал 3 новых названия моделей

КАМАЗ оформил права на названия «Чистогор», «Челнок» и «Торос Вахта».
Торос Вахта — это полноприводный трехосный вахтовый автобус, Челнок — беспилотный среднетоннажник без кабинного модуля и с обеими поворотными осями, а Чистогор — электрический мусоровоз, способный взять на борт до 6 тонн груза.
Торос Вахта выпускается серийно, это специальный автомобиль, предназначенный для транспортировки рабочих бригад к месту выполнения работ, а Челнок и Чистогор пока только перспективные проекты.
Автономный электрогрузовик Челнок — это КАМАЗ-3373, который впервые показали в начале ноября 2020 года. Электрический мусоровоз КАМАЗ-53198 Чистогор имеет колесную формулу 4х2, его грузоподъемность — 6 т. Серийное производство электромобиля планируется начать в 2023 году. В перспективе создадут целое семейство КАМАЗ Чистогор, в которое войдет несколько моделей электрических грузовых автомобилей разной полной массы, колесной формулы, длины и типа кузова.
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Источник: Quto
Фото: Depositphotos
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