КАМАЗ устроил новогоднюю распродажу: подробности

Принадлежащая автогиганту лизинговая компания объявила новогоднюю распродажу техники с пробегом.
Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, выбрать можно из списка:
- дизельные магистральные тягачи КАМАЗ-5490;
- газодизельные магистральные тягачи КАМАЗ-5490;
- прицепная техника Тонар с холодильными установками Carrier;
- изотермические фургоны.
Сообщается, что вся техника в отличном состоянии и отдается по доступным ценам. Заявку можно оставить на сайте kamazleasing.ru или по телефонам колл-центра лизинговой компании КАМАЗ.
- Новый КАМАЗ попал под санкции. Что с ним будет дальше? Подробности тут.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.
Фото: КАМАЗ