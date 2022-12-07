КАМАЗ устроил новогоднюю распродажу: подробности — журнал За рулем

КАМАЗ устроил новогоднюю распродажу: подробности

В частности, магистральники КАМАЗ-5490 обещают отдавать по выгодной цене.

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Принадлежащая автогиганту лизинговая компания объявила новогоднюю распродажу техники с пробегом.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, выбрать можно из списка:

  • дизельные магистральные тягачи КАМАЗ-5490;
  • газодизельные магистральные тягачи КАМАЗ-5490;
  • прицепная техника Тонар с холодильными установками Carrier;
  • изотермические фургоны.

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Сообщается, что вся техника в отличном состоянии и отдается по доступным ценам. Заявку можно оставить на сайте kamazleasing.ru или по телефонам колл-центра лизинговой компании КАМАЗ.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: КАМАЗ

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