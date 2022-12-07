КАМАЗ устроил новогоднюю распродажу: подробности

Принадлежащая автогиганту лизинговая компания объявила новогоднюю распродажу техники с пробегом.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, выбрать можно из списка:

Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Сообщается, что вся техника в отличном состоянии и отдается по доступным ценам. Заявку можно оставить на сайте kamazleasing.ru или по телефонам колл-центра лизинговой компании КАМАЗ.

Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР

Требуется 7 тыс. шин популярных размеров

Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.