КАМАЗ провел традиционную конференцию своих дилеров. О проблемах и перспективах рассказал глава предприятия Сергей Когогин.

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Он отметил, что КАМАЗ единственный из крупных предприятий российского автопрома не остановил производство в ситуации ухода партнеров и разрушения логистических цепочек.

Введение санкций повлияло на выпускаемый модельный ряд, но к августу компания преодолела трудности с поставками компонентов, а до этого использовала прежние запасы.

«Сегодня мы ежемесячно производим не менее 100 и 150 автомобилей поколения К4 и К5 соответственно. И до конца года мы будем выдерживать этот ритм. КАМАЗ с основной программой по импортозамещению справился», — сказал Когогин.

Ранее Когогин говорил, что в 2024 году поколение К4 должно быть снято с производства, однако в свете последних событий планы могут быть пересмотрены. Отметим, что сейчас завод также выпускает грузовики с кабиной К3 конструкции 1970-х годов.

Но глобальная цель — развивать новую линейку К5. Глава КАМАЗа отмечает, что проведена масштабная работа по локализации ее компонентов, и с февраля планируется ежемесячный выпуск 500 автомобилей К5, а до конца следующего года нужно собрать в общей сложности 10 тысяч машин нового семейства.

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Фото: КАМАЗ