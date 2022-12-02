Всего 50 экземпляров: появилась ограниченная серия УАЗ

УАЗ‑469 празднует полвека с момента рождения.

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В честь этого события в Ульяновске приготовили особое исполнение Хантера, частично стилизовав его под первую версию внедорожника. Даже официальное имя у него — УАЗ‑469 «Юбилейная серия». От «козлика» взяли двухстворчатую заднюю дверь и откидные лавочки в багажнике. Добавили в комплектацию наряду с давно привычной металлической крышей ветхозаветный тент на каркасе. Как и у родоначальника, у машины нет АБС и стоит мотор нулевого экокласса (хотя и с впрыском): такое ироничное совпадение подарили реалии 2022 года.

Всё остальное — условно современное. От нынешней экспедиционной спецсерии взяли силовые бамперы, подножки, колеса и лебедку. Багажник на крышу ставить не стали, зато добавили шноркель. Кузов вместе с металлической передней панелью салона покрыт матово‑черным «Раптором». Есть обогрев сидений и контрастная красная прострочка в салоне.

Всего сделают 50 юбилейных 469‑х.

Цена — 1 650 000 рублей. Через дилеров их не продают, заказы принимает сам завод через специальный сайт. В стоимость входит экскурсия по производству и музею УАЗа.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.