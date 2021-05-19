КАМАЗ представляет первый российский электрический мусоровоз

Запас хода — 100 километров, но столько же за рабочую смену проезжает и обычный мусоровоз.

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На проходящем 18–19 мая в Казани международном салоне спецтранспорта «Интерполитех: SpecTransExpo-2021» КАМАЗ демонстрирует свою новейшую разработку — мусоровоз КАМАЗ-53198 Чистогор, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг Татарстана. Как известно, Чистогор использует для движения электрическую тягу, и он будет первым российским грузовым электромобилем, запущенным в серийное производство.

На платформе КАМАЗ-53198 в Набережных Челнах планируют создать целое семейство электромобилей. Начать с модификации мусоровоза решили не случайно: с учетом дополнительных расходов на прессование мусора батареи 156,6 кВт·ч хватит примерно на 100 км пробега (примерно как у электрической ГАЗели e‑NN), что для коммунального транспорта вполне приемлемо.

Сейчас в «Казань Экспо» показывают законченный вариант, а на фото — шасси, собранное в прошлом году

Кроме того, у электрического мусоровоза есть большое преимущество по сравнению с традиционным: при работе во дворах он почти не производит шума и куда более приятен в плане чистоты воздуха. Чистогор имеет грузоподъемность 6 тонн и оснащен современной кабиной с четырехточечной подвеской.

Путь от первых дорожных тестов до полностью готового к производству образца занял чуть меньше года — на испытания КАМАЗ-53198 выехал летом 2020 года.

Фото: КАМАЗ