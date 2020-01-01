Новые проекты КАМАЗа: Самсон, Чистогор и НЕФАЗ

Это будет электрический мусоровоз, карьерный самосвал, тихий автобус.

Карьерный самосвал

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Челнинцы хотят делать карьерные самосвалы. В НТЦ построили опытный образец, которому предстоят полтора года испытаний и запуск в серию в 2022 году. Назвали машину КАМАЗ‑65805 Самсон. Интересная деталь: седельный тягач нового поколения, уже доступный для заказа, продается без имени собственного. А прототипу самосвала с той же кабиной название придумали.

Семейство будет включать автомобили колесной формулой 8×4 и 10×6, грузоподъемностью от 45 до 70 т. Двигатель новый — это 12‑литровая 500‑сильная «шестерка» в тандеме с гидромеханическим автоматом. У первого экземпляра Самсона ведущими сделаны три задние оси (с блокировками), управляемые — две первые и последняя. В гидропневматической подвеске реализована функция коррекции крена от неравномерной загрузки или неровной разгрузочной площадки.

Самсон порвет конкурентов?

В конкурентах камазовцы видят младшие модели БЕЛАЗа. В отличие от них, Самсон будет иметь свободный допуск на дороги общего пользования. В качестве опций будут предлагать круговой видео­обзор, алкозамок, системы контроля усталости водителя, предотвращения столкновений и схода с дороги, централизованную смазку узлов.

Автобус для города

Близок к серии и автобус НЕФАЗ с индексом 4299-30-52. Эту полунизкопольную модель малого класса для городских перевозок впервые показали на «Комтрансе» 2019 года. А теперь машине предстоит намотать 50 000 км стандартной тестовой программы. В августе завод приступит к ее сертификации.

Девятиметровый НЕФАЗ везет дизель Cummins отдачей 185 сил. Снаряженная масса 8,1 т, а предельная вместимость — 72 пассажира. Если по России из автобусов малого класса преимущественно трудятся заслуженные «пазики», то в Москве успел примелькаться ЛиАЗ-4292: при длине 9,5 м он весит 9 т и вмещает от 72 до 75 человек в варианте с возможностью перевозки инвалидов.

«Зеленый» грузовик

Третьей новинкой НТЦ оказался электромобиль! КАМАЗ давно и плотно занимается автопилотом. И вот в Челнах обратили внимание на другое приоритетное направление автопрома. Перспективной линейке «зеленых» грузовиков придумали имя Чистогор. Начнут с мусоровоза. За лето построенное шасси должны научить ездить.

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Параметры такие: колесная формула — 4×2, база — 4400 мм, везет до 6 тонн мусора в бункере. Аккумулятор — емкостью 156,6 кВт·ч. Рассчитывают на запас хода в сотню километров. Немного, но это с учетом полной нагрузки и дополнительных затрат энергии на прессование мусора — неотъемлемую часть работы машин такого типа.

Мусоровозы, работающие в жилых кварталах, часто своим шумом дают поводы жителям для жалоб. Тихий электромобиль — в выигрышном положении.

Новые проекты КАМАЗа: Самсон, Чистогор и НЕФАЗ Это будет электрический мусоровоз, карьерный самосвал, тихий автобус. Новые проекты КАМАЗа: Самсон, Чистогор и НЕФАЗ

Фото: КАМАЗ