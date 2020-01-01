Ожидаемый ресурс до капремонта — полтора миллиона километров.

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На КАМАЗе запустили тестовую сборку новейших моторов серии Р6, имеющих стандарты Евро-5 и Евро-6. Новая версия мотора подготовлена в рамках проекта «Тибет» и пойдет на автомобили тяжелого семейства, представленного самосвалами КАМАЗ-6595, КАМАЗ-65951, КАМАЗ-65952, имеющими новую кабину К5.

При разработке за основу был взят существующий дизель КАМАЗ Р6 и адаптирован под условия работы указанных самосвалов. Ряд модификаций планируется довольно широкий, с мощностями от 380 до 550 л.с. Но главное — в ресурсе: ожидается, что при смене масла каждые 150 000 км моторы будут способны ходить по полтора миллиона километров до капремонта. Новые двигатели работают в паре с 12-ступенчаым автоматом ZF Traxon.

Для самосвала КАМАЗ-6595 предусмотрен привод коробки отбора мощности прямо от двигателя, а не от трансмиссии. Для отдельных модификаций предписан усиленный насос ГУР. Моторы уже прошли приемочные испытания. Серийное производство камазовцы планируют начать в начале 2021 года.

Кроме того, в данный момент КАМАЗ ведет испытания нового низкопольного автобуса.

Фото: КАМАЗ