Названы ограничения для желающих управлять трактором

Как получить права на управление трактором в 2023 году

Для того чтобы иметь право управлять тракторами, использующимися в сельском хозяйстве, необходимо получить водительские права тракториста-машиниста.

В зависимости от вида самоходной машины (трактора) выделяется 9 категорий прав. Причем есть возрастные ограничения для управления такими самоходными машинами. Перед прохождением обучения будущий тракторист, согласно приказу Минздрава РФ от 09.06.2022 № 395н, должен предоставить медицинское заключение о том, что у него нет противопоказаний к управлению трактором.

К обучению по вождению самоходной машиной для категорий A II, A III, A IV допускаются обладатели водительских прав категории B, C, D соответственно, а также имеющие стаж вождения не менее одного года. Для остальных категорий прав обычные водительские права не нужны.

В течение двух месяцев срока обучения теоретические занятия длятся 158 часов, практическая подготовка занимает 134-164 часа. Во время практики обучающийся должен научиться: водить трактор в различных дорожных условиях; уметь работать на тракторе с навесным оборудованием; проводить мелкие ремонтные работы (заправка, смазка деталей, их замена). Срок обучения составляет 2 месяца, стоимость 5-15 тыс. руб.

Экзамен состоит из 2 частей: теоретической и практической, и проводится при участии комиссии из Гостехнадзора. Отметка о сдаче теоретической части будет действительна три месяца. Для сдачи практической части тракториста-машиниста ждут два этапа: на специальной площадке он должен продемонстрировать управление трактором, погрузку/разгрузку/фиксацию перевозимых материалов, умение обсуживать самоходную машину и ее прицеп и пр.

Экзамен в реальных условиях предполагает маневрирование, перевозку груза с прицепом и т.д. Если сдать экзамен не получилось сразу, предоставляется шанс сдать его через одну неделю. Три неудачные попытки подряд закончатся отправкой на повторное обучение.

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Источник: Autonews.ru

Фото: Unsplash