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Honda Prelude вернется в мир в новом обличье

Honda Prelude станет электрокаром в стиле Тойоты

На Japan Mobility Show стало известно о воскрешении еще одной популярной марки из конюшни спортивных автомобилей – Honda Prelude, которую снали с производства в 2000 году.

Honda описала прототип как будущий «серийный» автомобиль, указав, что вскоре он станет моделью для дорог общего пользования, подобно тому, как Acura вернула классическое название Integra несколько лет назад.

Honda Prelude
Honda Prelude

Концепт Prelude внешне отличается от традиционного дизайна своих предшественников. В то время как предыдущие Preludes были известны как компактные двухдверные купе, новый концепт стал гораздо больше.

Стоя спереди, можно подумать, что перед вами новый автомобиль Toyota, возможно, входящий в новое семейство Crown. У Prelude пара узких фар, соединенных светодиодной полоской, расположенной чуть выше места, где должен находиться номерной знак.

Honda Prelude
Honda Prelude

Нижняя часть бампера выполнена в черном цвете, имеет сетчатый рисунок и небольшой вертикальный элемент дизайна, окрашенный в синий цвет.

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У автомобиля маленькие боковые зеркала, окрашенные в черный цвет, глянцевые черные колеса и синие тормозные суппорты, которые подчеркивают его «спортивность». Линия крыши резко сужается к задней части, что выглядит как нечто среднее между Porsche 911 и Hyundai Ioniq 6. В задней части доминирует светодиодная полоса, черный спойлер и глянцевый черный бампер.

Honda продолжает разработку модели и, кроме заявления о том, что она электрическая, технических подробностей пока не разглашает.

Источник, фото: Сarscoops.com

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За РулемАлексеева Елена
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