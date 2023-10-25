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Звание лучшего автомобиля года в России разделили два китайских кроссовера

Москвич 3 признан лучшим компактным кроссовером года премии «Топ-5 Авто»

Эксперты Национальной премии «Топ-5 Авто 2023» объявили победителей. Официальная церемония награждения победителей состоялась в Москве. Журналисты, освещающие автомобильную сферу, выбрали лучшие автомобильные новинки и в четвертый раз за историю премии назвали победителя титула Car of the Year («Автомобиль года»).

Экспертное жюри выбрало из списка представленных в шорт-листах по всем категориям автомобилей сразу двух победителей — ими стали Omoda C5 и Tank 300.

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Отечественный автомобиль Москвич 3 победил в номинации «Компактный автомобиль/кроссовер». В номинации «Среднеразмерный автомобиль/кроссовер» победу одержала китайская модель Omoda C5. Награду в номинации «Большой автомобиль/кроссовер» получил еще один китайский автомобиль – Tank 300. Лучшим в номинации «Электрический автомобиль» назван Evolute i-Joy, а в номинации «Коммерческий автомобиль» награды удостоился отечественный ГАЗ Соболь NN.

Компания Omoda победила в специальной номинации «Лучший PR-департамент автопроизводителя». Победителем второй специальной номинации «Лучший департамент маркетинга автопроизводителя» стала компания Exeed. В номинации «Автоперсона года» за большие достижения в области автомобильного дела в России премией награжден президент и генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов.

Источник: Autopilot.ru

Фото: Москвич

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За РулемСветлана Тарасенко
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