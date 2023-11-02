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Два автомобильных производства заработают в РФ: что на них будут выпускать?

Бывший завод Volvo в Калуге и завод «Соллерс» в Ульяновске запустят до конца года

До конца текущего года планируется перезапуск двух простаивающих грузовых производств. Такие заявления сделали новые владельцы площадок.

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Бывшее СП Соллерс-Isuzu теперь полностью находится в собственности российской стороны. Несмотря на то что у компании уже работает сборка легких грузовичков в Елабуге и пикапов на Дальнем Востоке, завод в Ульяновске также возобновит работу. Предположительно – в декабре. Новый партнер пока не назван, но очевидно, что он из Китая. «Соллерс» рассчитывает занять ту же долю рынка, которая была у автомобилей Isuzu, которые собирали в Ульяновске.

До конца года должно заработать и бывшее предприятие Volvo в Калуге. В 2024 году его обещают вывести на полную мощность. «Свой» профиль – производство тяжелых грузовиков – площадка сохранит. Во всяком случае, в Минпромторге это пообещали.

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За РулемМилешкин Кирилл
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