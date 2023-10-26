Больше недели Toyota устраняла последствия взрыва на заводе в префектуре Айти

Все заводы Toyota Motor в Японии возобновили работу после вынужденного простоя

Японский автопроизводитель Toyota Motor полностью возобновил производство на всех своих заводах у себя в стране. Вынужденный простой произошел из-за острой нехватки комплектующих.

В компании подчеркнули, что утром в четверг заработал завод в префектуре Гифу, ранее на текущей неделе возобновили работу и другие предприятия концерна. Стало известно, что 16 октября на вспомогательном предприятии, производящем элементы подвески для Toyota в префектуре Айти, прогремел взрыв. Были ранены два сотрудника, одному из которых понадобилась госпитализация. В настоящее время расследуются все обстоятельства происшествия и причины взрыва.

Руководство компании приняло решение остановить 13 сборочных линий одновременно на восьми заводах. Это почти половина всех производственных мощностей Toyota в Японии. Больше недели ушло на работы по устранению последствий взрыва. Сотрудников Toyota перенаправили на вспомогательное предприятие для оказания помощи по восстановлению производства.

За первую половину 2023 года Toyota выпустила более 5,6 млн автомобилей — это самый высокий показатель за такой промежуток времени. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года рост производства составил 10,3%. А продажи автомобилей в первой половине 2023 года составляют более 5,4 млн экземпляров — по этому показателю Toyota четвертый год подряд удерживает первое место в мире.

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Источник: Tass.ru

Фото: Toyota